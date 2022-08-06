Париж, , 19:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции призвало власти Израиля и Палестины не допустить обострения напряжённости в регионе в связи с инцидентами в секторе Газа. Об этом говорится в коммюнике министерства, распространённом 6 августа.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Франция выражает свою озабоченность по поводу угрозы эскалации в секторе Газа и сожалеет о жертвах среди палестинского населения», — указано в коммюнике.

В Париже обеим сторонам напомнили, что нужно обеспечить защиту мирного населения и следовать международному гуманитарному праву.

Как сообщало ИА REGNUM, Израиль начал операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад». В результате израильских ударов в Газе 15 человек погибли и свыше 120 получили ранения. Палестинские радикалы ответили стрельбой ракетами и реактивными снарядами по израильской территории.

Читайте также: Израиль убил 15 человек в секторе Газа. В Москве обеспокоены