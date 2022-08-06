6 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 20:02 — REGNUM Глава Турции Тайип Эрдоган по приглашению президента России Владимира Путина совершил однодневную рабочую поездку в Сочи. В повестке двух лидеров обсуждались следующие вопросы: украинская проблема и соглашение о поставках зерна, военная операция, которую Турция планирует провести на севере Сирии, сотрудничество в оборонной промышленности и энергетике, реализация проекта АЭС «Аккую», двусторонние торгово-экономические отношения, а также другие региональные проблемы, в особенности Нагорный Карабах. Эрдоган ждал от России «зеленого света» для начала новой операции в Сирии. После встреч двух лидеров и делегаций не было сделано заявлений для прессы, было опубликовано только совместное заявление, содержащее общие положения.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В социальных сетях разгорелась бурная дискуссия после четырехчасовых переговоров в Сочи, имеющих особую значимость для Эрдогана.

Аналитик, публицист Хамиде Ренджузогуллар публикует следующие комментарии:

@HamideRencuz: «Встреча Эрдогана с Путиным длилась 4 часа. Так долго… Хорошо хоть не выясняли, кто кого заставил ждать сколько минут/секунд. Однако точно неизвестно, что обсуждалось во время 4-часовой встречи. Хотя по опубликованному заявлению на самом деле можно предположить, что обсуждение не заняло бы и 5 минут…»

@HamideRencuz: «До встречи в Сочи правительственные СМИ без остановки писали, что на повестке дня Эрдогана военная операция против Сирии. Вспомним, как одно за другим делались заявления о том, что мы готовы к операции и что операция может начаться в любой момент уже в конце июня, но на саммите в Тегеране Россия не дала «добро».

@HamideRencuz: «Однако же в заявлении по итогам переговоров было указано, что иностранное вмешательство в Сирии является неприемлемым. Эрдоган тоже подписал это заявление и вернулся домой. Правительственным СМИ пришлось потрудиться, чтобы завуалировать это. Что было дальше, правитель заставил ждать Путина 45 секунд!.. Таким образом заставили сбавить обороты того, кому пришлось ждать, до следующей встречи в Сочи».

@HamideRencuz: «И перед сегодняшней встречей в Сочи создалось впечатление, что он точно выбьет зеленый свет для сирийской операции. Но Кремль сделал такое заявление, что попахивает хитростью, которая поубавила энтузиазм…»

@HamideRencuz: «Таким образом, следующая статья совместного заявления в Сочи резюмирует всё: «Лидеры подтвердили свою решимость действовать сообща в борьбе со ВСЕМИ террористическими организациями в Сирии». Вы знаете, да, какие группировки Россия считает террористическими? Всех союзников Турции, вплоть до HTS в Идлибе».

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин kremlin.ru

@HamideRencuz: «Вкратце: в Сочи договорились о сотрудничестве в сфере транспорта, сельского хозяйства, строительных работ — в пользу России;

Российский газ будет оплачиваться в рублях;

Мы не знаем, о чем договорились по «Аккую».

Эмбарго, наложенное на Россию, будет преодолено благодаря Турции. Путин же не преминул польстить, заявив, что: «Запад, покупающий природный газ через Турцию, должен благодарить Эрдогана».

@HamideRencuz: «Таким образом, он предоставил ему возможность похвастаться во внутренней политике, с посылом: «Пусть мир увидит лидера!», вот и всё. Еще одни переговоры в Сочи закончились таким образом. Что получили? — Ничего. Что отдали? — Многое. но узнаем об этом позже. Оппозиция также обеспокоилась о том, «а не прибыли ли мы на торги».

Пользователь по имени Ирфан Динджи публикует следующий ответ на этот комментарий:

@TCirfdinc: «Путин заявил, что «Аккую» — моя, север Сирии — мой… а ты просто продай мою пшеницу, у тебя и так нет денег… Мне нет дела до партии «Демократический союз» (PYD)…»

Журналист, публицист Неслихан Йылдырым публикует следующие комментарии:

@Neslihan652: «Уважаемый Эрдоган провел переговоры в Сочи с Путиным. Заявления двух лидеров в позитивном ключе. Путин похвалил Турцию. Эти переговоры важны для нашего региона. На этой встрече обсуждались: Сирия, война, сотрудничество и Карабах. Уважаемый Эрдоган предельно открыто намекнул Путину о Сирии. Путин умный, намек понял».

@Neslihan652: «Господин Эрдоган и Путин встречаются в Сочи, почти сразу возросло израильско-палестинское напряжение. Это не может быть совпадением. Иными словами, США ответили на переговоры в Сочи! Нашей стране следует быть осторожной. Последовали попытки подорвать сотрудничество Турции и Израиля в регионе».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пользователь по имени Эмир Тимур публикует следующую информацию, прикрепляя видеозапись:

@asiapoll_: «Перед встречей Путина с Эрдоганом в Сочи в объективы камер попал чеченский лидер Рамзан Кадыров, входящий в здание, где будут проходить переговоры».

Правительственная газета Yeni Şafak освещает это событие с такой точки зрения:

@yenisafak: «Президент России Путин встретил президента Эрдогана у дверей российского санатория в Сочи перед началом переговоров».

Пользователь по имени Фарук Яшар публикует следующий комментарий:

@fuadyasar: «Это же Путин! Порой он заставит ждать у двери, а иногда встретит у двери… Как бы то ни было, он недавно построил атомную электростанцию ​​на территории Турции… может себе позволить!»

Eha Medya публикует следующий комментарий, используя одно предложение из совместного заявления:

@EhaMedya: «После встречи президента Эрдогана и президента России Путина, состоявшейся в Сочи, было опубликовано совместное заявление: «Эрдоган и Путин подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии».

Волкан Оздемир публикует следующий комментарий:

@VozdemirV: «Завершились переговоры Путина и Эрдогана в Сочи. Наиболее яркие заявления прозвучали по Сирии и изменении оплаты за газ (частично в рублях). Такая ситуация произойдет впервые, она была среди наших прогнозов».