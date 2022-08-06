Вена, , 19:35 — REGNUM Обстрел украинскими войсками Запорожской атомной электростанции может обернуться катастрофой. Ситуация вызывает крайнее беспокойство, говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, распространённом организацией.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

ВСУ 5 августа подвергли территорию ЗАЭС в Энергодаре артиллерийскому обстрелу. Возникший из-за обстрела пожар на водородопроводе оперативно потушили экстренные службы. Часть аппаратуры энергоблока №3 обесточена, вырабатываемая мощность энергоблока №4 снижена.

«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчёркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы», — заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ назвал совершенно неприемлемыми военные действия, угрожающие безопасности АЭС, и призвал предотвратить их «любой ценой».

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