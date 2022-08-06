6 августа 2022 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 19:36 — REGNUM Восстановление курса доллара по отношению к рублю в ближайшее время невозможно, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя «Ленте. ру» влияние ускоренной девалютизации на курс рубля. По его словам, российская экономика находится сейчас «в адаптационном периоде, но не в кризисном, в отличие от американской экономики, в которой макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что она если еще не в кризисе, то уже практически в предкризисном состоянии. Чисто теоретически, говорит Беляев, российская национальная валюта должна укрепиться в процессе девалютизации: если человек выходит из валюты в рубли, значит, он предъявляет спрос на рубли. Между тем курс, по его словам, определяется фундаментальными факторами. То есть в краткосрочном моменте, предположил экономист, курс рубля может и укрепиться по отношению к доллару, но когда конъюнктурный период ускоренной девалютизации пройдет, тогда он опять вернется к значениям, обусловленным фундаментальными факторами. По прогнозам Беляева, он будет находиться в пределах 60-61 руб. за доллар. Что касается в целом решения российского Центробанка об ускоренной девалютизации, то эту идею экономист счел правильной в силу ее базирования на совершенно объективных условиях. По мнению экономиста, такое решение регулятора основано на общей экономической ситуации и общем экономическом курсе — нужде в укреплении денежного оборота в России за счет опоры на национальную валюту и переходе страны на минимальное использование компонента иностранной валюты, так как, во-первых, валюты, применяемые в международных расчетах, стали «токсичными» вследствие санкций, а во-вторых, доллары и евро подверглись серьезной девальвации по отношению к рублю, и часть средств, которые были размещены в этих валютах физлицами и бизнесом, потеряли в цене. По словам Беляева, Центробанк как раз и предпринимает ряд действий для того, чтобы избежать повтора этих рисков, «чтобы ускорить сам процесс выхода из валюты в рубли, и для того, чтобы ускорить понимание, в основном бизнесменами, да и частными инвесторами, что хранение денег и активов в валютных составляющих уже бесперспективно, если не сказать — рискованно».

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Регулятор предпринимает шаги для минимизации геополитических рисков, считает руководитель аналитического центра профильного портала Банки. ру Дмитрий Хмелев, так как, по его словам, в существующих геополитических условиях в любой момент правительства и финансовые регуляторы «недружественных» стран могут запретить российским банкам любые операции в долларах и евро. С учетом этого фактора, по мнению аналитика, в перспективе для российской экономики в качестве резервных будет доступен очень ограниченный набор валют, прежде всего китайский юань. Уже сейчас, например, 22 июля, как сказал Хмелев, дневной объем торгов китайской валютой впервые в истории превысил показатель по евро. Причем девалютизация будет безопасна для российской экономики, если её, по его мнению, станут проводить медленно и комплексно. Между тем аналитик видит и риски. По крайней мере, по его словам, в краткосрочной перспективе. К ним он отнёс рост издержек экспортно ориентированных компаний и секторов экономики, работающих с долларом и евро. Сейчас необходимо развивать собственные производства, ориентированные на внутреннее потребление, считает аналитик, и активно переориентировать уже существующие на дружественные рынки сбыта. Для граждан же, по его словам, больших рисков нет. В случае наличия свободных средств Хмелев рекомендует в текущей ситуации приобрести некоторое количество долларов или евро — так как вероятность некоторого роста курсов доллара и евро к рублю, по его мнению, весьма существенна. Эта валюта, по его словам, может, например, пригодиться для поездок за границу на отдых.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Аналитики компании БКС, отвечая на вопросы своих клиентов о том, что делать в ходе девалютизации, рассказали, что валюту можно перевести в юань, гонконгский доллар, хранить на банковских счетах бесплатно в рамках лимита или вовсе перевести ее на Кипр, в Дубаи и пополнить брокерский счет, что возможно в размере до 1 млн долларов за календарный месяц. Юань на длинном горизонте преимущественно дорожает против рубля, указывают эксперты компании, а еще — это пятая по весу резервная валюта в мире, которая делит второе место с евро по ликвидности на Мосбирже. Юань можно не просто хранить на брокерском счете, сообщают аналитики, но и использовать для инвестиций: некоторые компании уже выпустили облигации в юанях, и этот тренд, по их мнению, наверняка подхватят другие крупные эмитенты. Также американские доллары можно продать за рубли, затем купив на них гонконгские, которые обеспечены валютными резервами Гонконга — седьмыми по размеру в мире. Таким образом, считают эксперты, можно владеть теми же долларами — но без риска заморозки, так как цепочки расчетов, в которых участвуют китайские банки, по их убеждению, не подвержены санкционным рискам. Также гонконгский доллар можно просто держать на брокерском счете, утверждают они, или инвестировать в акции из Гонконга, торгуемые на СПб Бирже.

Тем временем российские частные инвесторы наращивают вложения в золотые слитки, о чем сообщило издание «Коммерсант», которое провело опрос банков. Согласно этим данным, крупнейшие компании банковского сектора с момента отмены налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже драгметаллов населению резко увеличили продажи золотых слитков — счет идет на десятки тонн золота. Единственная возможность сейчас в относительно разумные сроки заработать на золотом слитке, как сказал изданию главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин, это обесценение рубля. При этом геополитические риски не всегда оказывают длительное влияние на стоимость золота, пишет издание и приводит слова аналитика SberCIB Антона Чернышева, который сказал, что 2 августа «котировки золота поднялись до $1805 за унцию на фоне обострения геополитической ситуации вокруг Тайваня», но затем скорректировались «до $1780 за унцию из-за снижения премии за неопределенность, так как дальнейшей эскалации напряженности не произошло». Золотые слитки — противоречивая инвестиция для личных вложений, сказал в свою очередь изданию «Эксперт» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. С одной стороны, по его мнению, для инвестирования преимуществ у золота немало: это традиционный способ защиты от инфляции, банковских катаклизмов и угрозы «заморозки» счетов, это реальный, осязаемый актив и в какой-то степени, как сказал эксперт, даже предмет гордости. Но, с другой стороны, на практике выгодность таких вложений, говорит он, очень ограничена: в отличие от других инвестиций, они не дают пассивного дохода — дивидендов, процентов и пр. То есть расчёт только на увеличение стоимости, а в этом, по его мнению, есть немалые сомнения: золото, сказал он, уже показало резкое обесценивание к рублю и к доллару на мировом рынке — с уровней выше 2000 долл. за унцию в марте до 1800 долл. в августе, то есть на 10% за пять месяцев или на 24% годовых, тогда как примерно такую же доходность в это время давали обычные рублёвые депозиты в банках. Кроме того, говорит он, «увеличивается доходность высоконадёжных инструментов с фиксированным процентом — например, гособлигаций США, что также отвлекает инвесторов от золота», однако в 2023 году предполагается масштабная рецессия в ведущих экономиках, что «способно ослабить надёжные валюты и прекратить ужесточение политики».

Золото Bullion Vault

Напомним, в опубликованном Банком России для общественного обсуждения проекте документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», где изложены ключевые направления развития финрынка в условиях санкционных ограничений, которые регулятору предстоит решить вместе с правительством России и участниками рынка, в частности говорится о том, что необходимо создавать условия для перехода к использованию национальных валют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах. Это, как указано в документе, «существенно снизит риски, обусловленные действиями недружественных государств, — расчетные риски и риски блокировки активов, связанные с использованием каналов платежей в долларах США и евро через корреспондентские счета в этих странах». При этом возможности использования национальных валют в расчетах зависят от наличия ликвидных валютных и денежных рынков. С учетом этого Центробанк готов рассматривать механизмы своего участия на начальных этапах при запуске сегментов торговли национальными валютами на валютном рынке для поддержки ликвидности. По мере же роста оборотов эти сегменты должны полностью перейти к работе на рыночных механизмах за счет баланса спроса и предложения валюты со стороны экспорта и импорта. Но развитие данных сегментов рынка и полноценный переход к национальным валютам в международных расчетах, подчеркивает регулятор, возможны только при готовности бизнеса перевести контракты из долларов США и евро в национальные валюты — как экспортеров, так и импортеров. Способствовать данному процессу будут и рекомендации правительства Российской Федерации нефинансовым компаниям по переходу во внешнеторговых контрактах и расчетах на валюты стран, которые не входят в группу недружественных государств. При этом на текущем этапе расчеты в национальных валютах сопряжены с дополнительными издержками, часто очень существенными (расширенные по сравнению с резервными валютами спреды при конвертации; отсутствие широкого и доступного перечня инструментов управления ликвидностью, регуляторные барьеры и др.). Снижение этих издержек, по мнению регулятора, будет происходить с течением времени: по мере того как более широкий круг участников станет подключаться к расчетам в национальных валютах, будут полноценно формироваться спрос и предложение, повышаться ликвидность, развиваться соответствующие инструменты и сегменты финансового рынка, снижаться риски.