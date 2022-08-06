Москва, 6 августа, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Известие о том, что украинский президент Владимир Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества, хлёстко прокомментировал в своем телеграм-канале 6 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев:

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши Вооружённые силы».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российские активы на сумму порядка $765 млн конфискованы на Украине, известил 5 августа президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в планах — изъятие ещё более 900 активов.

Ранее Дмитрий Медведев в комментарии к заявлению Гоблина об удалении его канала с сайта YouTube заявил: «Держитесь, тёзка! Мы за вас отомстим».

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