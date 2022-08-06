Краснодар, 6 августа, 2022, 19:13 — ИА Регнум. 6 августа футбольный клуб «Краснодар» в центральном матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты главного судьи — Максим Гаврилин и Егор Болховитин.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Сергей Бородин, Кристиан Рамирес, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Михайло Баньяц, Алексей Ионов, Ираклий Манелов, Олакунле Олусегун.

«Локомотив»: Даниил Худяков, Дмитрий Живоглядов, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Марк Мампаси, Наир Тикнизян, Антон Миранчук, Артем Карпукас, Гирано Керк, Вильсон Изидор, Иван Игнатьев.