Киев, , 19:11 — REGNUM Северная Македония предоставила Украине танки и самолёты. Об этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил на своей странице в соцсетях.

Су-25 Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, Северная Македония, как и многие другие народы, помогла Киеву. Страна подставила Украине «плечо в виде танков и самолётов».

Ранее ИА REGNUM сообщило о возврате македонскими властями Украине четырёх штурмовиков Су-25, купленных у Киева в 2001 году. В 2004 году самолёты законсервировали. Украинские военные инженеры отремонтировали самолёты перед тем, как Скопье передало их, предположительно, «в качестве дара».

Читайте также: Северная Македония тайно вернула Киеву купленные у него штурмовики Су-25