Москва, 6 августа, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Членом наблюдательного совета госкорпорации ВЭБ. РФ назначен министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Соответствующее подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано 6 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ. РФ… Мантурова Дениса Валентиновича», — отмечается в документе.

Добавим, что полномочия Юрия Борисова в качестве члена наблюдательного совета ВЭБ. РФ прекращены тем же распоряжением.