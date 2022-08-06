Париж, , 19:01 — REGNUM Франции грозит не только энергокризис, но и продовольственный дефицит. О грозящей нехватке молока и молочных продуктов известил 6 августа в эфире французского телеканала Franceinfo председатель экономической комиссии Французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA) Янник Фьялип.

Молоко Couleur

По его словам, проблемы могут начаться уже нынешней осенью и зимой: «для производства молока необходим фураж, главным образом люцерна и кукуруза, которые в этом году не уродились».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что за последний год в супермаркетах во Франции резко вырос недостаток продовольственных товаров, известила газета Le Figaro со ссылкой на исследование аналитической компании NielsenIQ.

В наибольшей степени дефицит затронул горчицу, масла, соус, муку и замороженную соленую выпечку.

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