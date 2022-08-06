Донецк, 6 августа, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Населенные пункты Новобахмутовка и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:25 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибра 120 мм; 17:45 — населенный пункт Зайцево (северное) — населенный пункт Зайцево (южное): выпущено семь мин калибра 120 мм; 18:10 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено девять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 мм.