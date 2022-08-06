Новая Каховка, Украина, 6 августа 2022, 18:43 — REGNUM Известие о смерти замглавы Новой Каховки Виталия Гура в реанимации, после нападения, подтвердил РИА 6 августа глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
После покушения Виталия Гура госпитализировали в очень тяжелом состоянии: злоумышленники расстреляли его, предположительно, из пистолета Макарова. Почти сразу стали появляется сообщения о его кончине в реанимации, но они были опровергнуты заместителем главы ВГА Херсонской области Кириллом Стремоусовым.
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