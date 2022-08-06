Новая Каховка, Украина, , 18:43 — REGNUM Известие о смерти замглавы Новой Каховки Виталия Гура в реанимации, после нападения, подтвердил РИА 6 августа глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

Новая Каховка после нанесения удара ВСУ Цитата из видео «Новая Каховка ещё 12 07 2022» пользователя Alek Sandra

После покушения Виталия Гура госпитализировали в очень тяжелом состоянии: злоумышленники расстреляли его, предположительно, из пистолета Макарова. Почти сразу стали появляется сообщения о его кончине в реанимации, но они были опровергнуты заместителем главы ВГА Херсонской области Кириллом Стремоусовым.

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