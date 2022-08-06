Вашингтон, 6 августа, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Популярные рэперы Drake (Обри Дрейк Грэм) и Lil Baby (Доминик Джонс) выпустили видео на сингл Staying Alive, продюсером которого выступил DJ Khaled (Халед Мохамед Халед). Об этом сообщил портал BET 6 августа.

Цитата из клипа Staying Alive Рэпер Drake

По сюжету ролика, выполненного в стиле медицинских сериалов, музыканты отправляются в городскую больницу, где пробуют себя в качестве врачей различных специальностей. Стоит отметить, что припев композиции Staying Alive стал современной интерпретацией одноимённого хита австралийской группы Bee Gees.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Drake опубликовал видеоклип под названием Sticky. В ролике артист демонстрирует аристократический образ жизни, состоящий из времяпрепровождений в огромном особняке, прогулок на яхте, эксклюзивных автомобилей и дорогостоящей одежды.