Будапешт, 6 августа, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) оштрафовал венгерский клуб «Ференцварош», который возглавляет экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, на 79 тысяч евро за поведение болельщиков в матче против «Слована». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

По информации источника, «Ференцварош» наказан за проявление болельщиками расизма, использование пиротехники, бросание предметов на поле и блокировку проходов. Также венгерский клуб лишен возможности продавать билеты для своих болельщиков на следующий гостевой матч еврокубков.

Матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Слован» — «Ференцварош» состоялся 27 июля и завершился крупной победой подопечных Черчесова со счетом 4:1. В третьем раунде «Ференцварош» борется за выход в групповой этап ЛЧ с азербайджанским «Карабахом». Первая встреча между этими команда завершилась ничейным исходом (1:1).