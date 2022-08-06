Геленджик, Краснодарский край, 6 августа, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Двести детей из освобожденной Харьковской области отправились в субботу, 6 августа, в детский санаторно-оздоровительный центр «Медвежонок», расположенный в городе Геленджик Краснодарского края. В поездку отправилась первая группа детей из города Купянск и района. Они будут отдыхать и оздоравливаться в течение 21 дня за счет средств краевого бюджета.

(сс) Катерина Ровенская Геленджик

«Краснодарский край рад оказать помощь и разместить детей на своих детских здравницах. Детей ожидает море различных развлекательных и обучающих программ, но и самое главное — море, солнце и каникулы», — отметил мэр Краснодара Андрей Алексеенко .

Андрей Алексеенко лично прибыл в Купянск Харьковской области, чтобы проконтролировать организационные моменты и сопроводить детей до финальной точки маршрута.

Безопасность в дороге обеспечивает военная полиция и бойцы отдельного батальонно-тактического формирования МВД ЛНР.

Ближе к концу месяца здравницы Кубани примут вторую группу ребят из Харьковской области. В целом, возможность оздоровиться и побывать на пляжах Краснодарского края родители восприняли с воодушевлением.