Каир, , 18:33 — REGNUM Археологи обнаружили в Египте — в 20 км от Каира на месте храмового комплекса Абу-Гураб — руины древнеегипетского храма Ра, пишет Live Science.

Храм возводили во времена V династии (2465−2323 гг. до н. э.), когда популярность культа Ра, бога Солнца достигла пика.

Храм был построен из кирпича-сырца и имел размеры не менее 60 на 20 метров. Археологи выделили Г-образный входной портик, внутренний двор, склады и культовые помещения.

Также около храма нашли множество артефактов, в том числе десятки целых пивных кувшинов и несколько кувшинов с печатями фараонов, правивших во времена V и VI династий. Одна из самых ранних печатей принадлежит Шепсескаре, малоизвестному фараону, правившему Египтом до Ниусерра.