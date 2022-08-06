Донецк, 6 августа, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:50 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Донецк и Яковлевку.