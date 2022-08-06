Запорожье, Украина, 6 августа, 2022, 18:28 — ИА Регнум. При содействии партии «Единая Россия» гуманитарную помощь получили более 20 тысяч жителей Запорожья.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Только в Мелитополе было выдано почти 15 тысяч продуктовых наборов. Помощь от гуманитарных центров партии также получили жители Бердянского и Пологовского районов. Волонтеры развезли продуктовые наборы в несколько населенных пунктов Бардянск, Токмак, Молочанск, Черниговку, Розовку и Константиновку.

«Проблемы у жителей самые разные. Например, в Розовке мы столкнулись с тем, что люди 5 месяцев не получали украинскую пенсию. Большой запрос на отдых детей в лагерях — нам поступило уже больше ста обращений. Уже есть договоренность, что они поедут отдыхать в лагеря Крыма», — рассказал депутат Госдумы Артем Бичаев («Единая Россия»), который курирует гуманитарную миссию партии в Запорожье.