Анкара, 6 августа, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Рабочий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи по приглашению главы России Владимира Путина завершился «позитивно и успешно». Об этом, как передает Anadolu Ajansı, рассказал сам турецкий лидер в беседе с журналистами на борту самолета по возвращении из Сочи.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

По его словам, это вторая за последние 17 дней встреча с президентом России после переговоров, которые состоялись в Тегеране 19 июля.

«Мы обсудили наши двусторонние отношения и вопросы международной повестки, — сказал Эрдоган. — Я пригласил президента Путина провести следующее заседание нашего Совета сотрудничества высокого уровня в Турции».

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.