Гагра, Абхазия, , 18:33 — REGNUM Двоих жителей Ставропольского края, задержанных в Абхазии с крупной партией наркотиков, могут приговорить к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба абхазского МВД.

Задержание 40.мвд.рф

У российских граждан изъяли наркотики в особо крупном размере — в общей сложности почти 40 грамм сильнодействующего вещества. Оно находилось в 98 закладках и одном пластиковом пакете.

В отношении Владимира Р. и Александра Ч. возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных статьёй о наркотиках. Такие преступления «наказываются длительными сроками лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения», отметили в ведомстве.

Задержанные помещены под арест. Во время задержания один из них оказал сопротивление правоохранителям и скрылся, позднее его задержали. Другой задержанный признался, что намеревался продавать свёртки с наркотиком на территории республики.

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