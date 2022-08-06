Краснодар, , 18:22 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Неофициальная встреча состоялась 5 августа в Сочи в период проведения переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Во время беседы Сергей Шойгу высоко оценил действия военных из Чечни в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Были также обсуждены вопросы наступления ВС РФ и тактики проведения спецоперации.

Глава Миноброны РФ Сергей Шойгу и глава Чечни Рамзан Кадыров Телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова

«Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне. <…> В ходе беседы мы предметно обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ», — сообщил подробности беседы в своем телеграм-канале чеченский лидер.

Как отметил Кадыров, он порой возмущается «от излишне деликатного подхода наших солдат», но это особенность, отличающая спецоперацию от войны. Необходимо по максимуму не причинить вреда населенным пунктам и избежать жертв, подчеркнул глава Чечни.

«При зачистке территорий необходимо свести на минимум ущерб населенным пунктам, а также избежать жертв среди местного населения. Украинская сторона в ходе боевых действий не брезгует ничем и старается причинить максимальный ущерб инфраструктуре. Подобный подход для нас неприемлем. Наша стратегия требует хорошей подготовки, грамотного подхода и, само собой, времени. Нужно понимать, что это не война, а специальная военная операция, где есть конкретные цели, которых необходимо достичь», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках поездки в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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