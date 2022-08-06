Москва, , 18:19 — REGNUM В субботу, 6 августа, в Москве состоялось общее собрание клуба Лидеров России «Эльбрус», где 106 победителей четвертого сезона флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России» — прошли посвящение в члены сообщества.

Россия - страна возможностей Александр Полегенько, ИА REGNUM

«Целями клуба Лидеров России и целями каждого человека, который носит звание победителя этого конкурса, являются: главное, служить своей стране и народу, вторая — быть успешным, потому что это конкурс амбициозных и ярких людей, третья — служить примером честности, патриотизма, правильного отношения к стране, окружающим и собственной жизни, четвёртая — не останавливаться в развитии, передавать свой опыт и самим становиться наставниками, и пятая — командная работа и взаимопомощь. Один из главных результатов победы в конкурсе – это не только получение грантов, работа с наставниками, это наличие огромного количества единомышленников, друзей по всей стране в самых разных сферах и областях бизнеса, государственной службы и управления. И если плечо взаимопомощи рядом действительно умело использовать, это и есть самый главный выигрыш, который каждый из вас получает. У вас все только начинается. Вы уже много добились, но сейчас – уникальное время возможностей, в первую очередь, для России и для каждого из вас», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия общего собрания клуба Лидеров России «Эльбрус».

«Нам очень важно, чтобы после победы в конкурсах все выпускники наших проектов платформы «Россия – страна возможностей» не останавливались на достигнутом, не теряли связь с нами и продолжали развиваться сами и помогать другим людям. Клуб «Эльбрус» стал первым сообществом выпускников нашей платформы, ведь лидеры всегда должны быть первопроходцами и подавать пример другим. Каждый. год лучшие из лучших – те, кто победил в конкурсе «Лидеры России», пройдя большое количество непростых испытаний, длинный путь от 200 тысяч заявок до 100 победителей, становятся членами клуба «Эльбрус». Сегодня к клубу присоединились ещё 106 человек – те, кто выиграл в четвёртом сезоне конкурса. У нас прошло символическое посвящение в члены клуба – мы связались друг с другом при помощи символа клуба – карабина, так как одним из ярчайших событий в жизни участников клуба является восхождение на высочайшую вершину России и Европы – Эльбрус. Теперь в клубе уже 442 человека. Самое ценное, что участники клуба делятся своими знаниями, встречаются с молодёжью, школьниками, передают им свой опыт, участвуют в большом количестве благотворительных проектов, активно поддерживают жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Есть новые задачи, новые вызовы и новые члены клуба, и на сегодняшней стратегической сессии у участников есть возможность сделать так, чтобы клуб «Эльбрус» расширялся дальше, пополнялся новыми проектами и инициативами», — отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров .

Общая встреча стала площадкой для знакомства победителей четвертого сезона конкурса «Лидеры России» как со структурой и проектами клуба «Эльбрус», так и с его членами — победителями конкурса «Лидеры России» других сезонов. Председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова отметила, что многие победители четвертого сезона уже принимают активное участие в жизни сообщества.

«Сегодня очень волнительный торжественный день — 106 победителей четвертого сезона стали полноправными членами клуба лидеров России «Эльбрус». К нам присоединились сильные, целеустремленные, неравнодушные люди, которые, кстати, уже успели проявить себя. Среди победителей четвертого сезона многие стали участниками проекта «Академия лидерства» — проводят для школьников и студентов различные мастер-классы и делятся своими историями успеха. Также некоторые приняли участие в «Обучающих экспедициях» — за этот месяц мы были в трех регионах страны, решали там поставленные губернаторами задачи, а также помогали Российскому Красному Кресту. Скажу честно, этот сезон заряжен на продуктивную работу — это люди нашей, лидерской, ДНК», — поделилась Татьяна Дьяконова.

Во время церемонии посвящения члена клуба «Эльбрус» — победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — совершили сцепку карабинами, символизируя единение и готовность прийти на помощь. Напомним, что в сентябре 2018 года ряд победителей конкурса совершили восхождение на гору Эльбрус и создали сообщество с одноименным названием. С тех пор главной традицией сообщества управленцев является восхождение на самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус. Целью восхождения является проверка лидерских качеств в сложных условиях. В сентябре 2022 года победители четвертого сезона конкурса управленцев отправятся в свое первое восхождение в составе коллег по конкурсу «Лидеры России».

Слова напутствия и поздравления победителям четвертого сезона конкурса «Лидеры России» передал по видеосвязи Виталий Хоценко, глава правительства Донецкой Народной Республики, финалист конкурса «Лидеры России».

«Вы прошли трудный, очень интересный путь, познакомились с инициативными ребятами, с которыми, я уверен, вы будете двигаться по жизни. Сегодня у вас очередная веха — вступление в клуб Лидеров России «Эльбрус», который объединяет большое количество конкурсантов. Я и сам прошел через конкурс, был финалистом второго потока и со многими остаюсь на связи до сих пор, многие помогают в нормализации жизни в Донецкой народной республике. Здорово, что многие из сообщества Лидеров России участвуют в реализации социально значимых проектов, сегодня они также принимают активное участие в проектах по восстановлению Донбасса. Я желаю вам доброго пути и помните, что Россия — страна возможностей», — сказал Виталий Хоценко в видеообращении.

В настоящее время клуб «Эльбрус» насчитывает 442 человека — победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» и более 2000 активных участников сообщества Лидеров России. Ключевой миссией клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. С 2018 года более 70 000 человек приняли участие в социальных проектах членов клуба в 61 регионе страны.