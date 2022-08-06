Вашингтон, , 18:17 — REGNUM В ООН, по случаю Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия, отмечаемого сегодня, 6 августа, заявили о необходимости возобновления мировым сообществом процесса ядерного разоружения.

Ядерное оружие Ru.freepik.com

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которые приводит пресс-служба организации, самое главное — это возобновить обязательства по разоружению и сам процесс разоружения.

«Я буду очень счастлив, если принцип неприменения [ядерного оружия] первым будет наконец-то принят всеми странами, обладающими ядерным потенциалом», — отметил генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что ядерная война не может закончиться чьей-то победой, победителей в ней не будет.

О том, что любая военная конфронтация между ядерными странами должна быть предотвращена, заявил 4 августа ходе выступления на круглом столе по тематике ядерного разоружения в Хиросиме посол России в Токио Михаил Галузин. По его словам, Москва считает необходимым прикладывать все усилия для того, чтобы избегать вооружённых конфликтов между ядерными державами.

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