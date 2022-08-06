Москва, , 18:13 — REGNUM Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» передали добровольческому батальону «БАРС-4» более 1,5 тонн гуманитарной помощи, рассказал председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

Лес рук - символ волонтерского движения в России ИА REGNUM