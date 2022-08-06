Москва, 6 августа 2022, 18:13 — REGNUM Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» передали добровольческому батальону «БАРС-4» более 1,5 тонн гуманитарной помощи, рассказал председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.
«Сегодня в рамках гуманитарной миссии «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» доставили гуманитарную помощь солдатам из Добровольского батальона «БАРС-4», участвующего в специальной военной операции под Николаевом. Передали спальные мешки, наколенники и налокотники, средства связи, средства личной гигиены, продукты, воду. Очень рады помочь нашим ребятам, которые защищают внешние рубежи нашей Родины», — отметил Антон Демидов.