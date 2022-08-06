Екатеринбург,
6 августа 2022, 18:59 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» всухую проиграл команде «Спартак» в ходе домашнего матча. Игра состоялась 6 августа на стадионе в Екатеринбурге.
Выход на поле
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Трибуна болельщиков «Спартака»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Эрик Бикфалви
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Нападающий ФК «Спартак»Александр Соболев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Александр Соболев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Андрей Егорычев
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Иллой-Айет Эмерсон
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Итоговый счёт составил 0:2. Голы забили Квинси Промес и Михаил Игнатов.
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Трибуна болельщиков «Спартака»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Рамазан Гаджимурадов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Футбольный матч «Урал» — «Спартак»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Игра проходила в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги.