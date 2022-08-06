Берлин, , 18:27 — REGNUM Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о проблемах со здоровьем. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung 6 августа.

Александр Зверев (сс) JC

По словам спортсмена, с раннего возраста он страдает от сахарного диабета: «В детстве я мало думал об этом, потом все больше и больше. Я хочу показать, что с этой болезнью можно совершить большие достижения. Теперь, много лет спустя, а также имея успехи за спиной, я чувствую себя достаточно комфортно и уверенно, чтобы публично рассказать об этом». Зверев также добавил, что запускает благотворительный фонд, который будет оказывать поддержку детям с подобным заболеванием.

Напомним, Александр Зверев является олимпийским чемпионом 2020 года в одиночном разряде. Он также признан двукратным победителем Итогового турнира ATP в одиночном разряде.

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