Екатеринбург, , 18:10 — REGNUM Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга впервые в истории начал сезон Российской Премьер-лиги с четырех поражений подряд. Об этом 6 августа сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК Урал Fc-ural.ru

В первых четырех турах «Урал» уступил московскому ЦСКА, «Оренбургу», «Краснодару» и «Спартаку», пропустив суммарно десять мячей. При этом подопечным Игоря Шалимова лишь однажды удалось поразить ворота соперника.

В следующем туре «Урал» сыграет с воронежским «Факелом». Матч пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов», а стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.