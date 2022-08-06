Матансас, , 18:03 — REGNUM Куба, где при пожаре в нефтехранилище пострадали более 65 человек, запросила международную помощь у дружественных стран. Как сообщила 6 августа администрация президента острова, требуется помощь стран, имеющих опыт в нефтяной сфере.

Пожар на нефтехранилище 中国海洋

Пожар начался накануне вечером, 5 августа, в портовом городе Матансас после попадания молнии в резервуар с нефтью, где находилось около 25 тысяч кубометров горючего.

Местные СМИ отмечают, что в больницу Фаустино Переса доставлены 52 человека, трое из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Испании пожар вынудил эвакуировать 700 туристов из кемпинга Риа-Де-Ардоза.

Читайте также: В Испании сотни человек эвакуированы из кемпинга из-за лесного пожара