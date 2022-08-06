Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Телеканал Crunchyroll выложил в Сеть официальный трейлер шестого сезона аниме-сериала «Моя геройская академия». Ролик был опубликован 6 августа на портале Comicbook.

Изуку Мидория Цитата из аниме «Моя геройская академия». реж. Нагасаки Кэндзи. 2018. Япония

Первый эпизод продолжения популярного шоу на основе манги Кохэя Хорикоси выйдет в эфир 1 октября 2022 года. В новом видео авторы сериала дали зрителям понять, что они могут ожидать от анимированной версии «Военной арки» «Моей геройской академии».

Напомним, производством аниме-адаптации манги занимается студия Bones. «Моя геройская академия» — история о том, как молодой человек по имени Идзуку Мидория, живущий в мире супергероев и изначально не имеющих суперсил, получает их от от героя №1, известного под псевдонимом Всемогущий. Впоследствии он поступает на обучение в геройскую академию Юэй и попадает в сообщество супергероев, существовать в котором вовсе не так просто, как может показаться человеку со стороны.

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