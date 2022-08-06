Донецк, 6 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Город Донецк и населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:00 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм; 17:10 — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Яковлевка: выпущено семь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Железную Балку.