Москва, , 18:02 — REGNUM Гроза и ветер ожидаются в Москве вечером 6 августа. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

Гроза в Москве © ИА REGNUM

Синоптики Росгидромета прогнозируют, что 6 августа в течение часа или двух местами «ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 15—17 м/с». Дождь с грозой продлится до 23:00.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары в Москве — воздух прогрелся до +33 °C.

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