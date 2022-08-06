Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Известный актёр Дэнни Трехо примет участие в съёмках фильма «1521». Об этом 6 августа сообщило издание Variety.

Дэнни Трехо Цитата из интервью на телевидении

Будущая картина расскажет об испанской экспедиции Фернана Магеланна, во время которой команда мореплавателя вступила в конфликт с обитателями острова Мактан (Филиппины). Вместе с Трехо в картине снимется Майкл Копон, который также выступит режиссёром. Дата выхода пока что не раскрывается.

Ранее стало известно о старте съёмок четвёртого сезона сериала «Половое воспитание». Ожидается, что продолжение шоу выйдет не ранее 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Питер Джексон мог принять участие в создании сериала «Кольца власти»