Вашингтон, 6 августа, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Известный актёр Дэнни Трехо примет участие в съёмках фильма «1521». Об этом 6 августа сообщило издание Variety.

Цитата из интервью на телевидении Дэнни Трехо

Будущая картина расскажет об испанской экспедиции Фернана Магеланна, во время которой команда мореплавателя вступила в конфликт с обитателями острова Мактан (Филиппины). Вместе с Трехо в картине снимется Майкл Копон, который также выступит режиссёром. Дата выхода пока что не раскрывается.

Ранее стало известно о старте съёмок четвёртого сезона сериала «Половое воспитание». Ожидается, что продолжение шоу выйдет не ранее 2023 года.