Кабул, , 17:55 — REGNUM По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва на западе Кабула, сообщает 6 августа телеканал Al Arabiya.

Кабул Oxam

Взрыв произошёл на оживленной торговой улице. Обычно в этом районе собираются члены шиитской общины.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат парламента Алишир Шахер сообщил о 12 погибших и 28 пострадавших при взрыве в Кабуле. Пока ни одна из группировок не заявила о причастности к взрыву.

Читайте ранее в этом сюжете: На западе Кабула произошёл взрыв, есть погибшие