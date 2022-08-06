Кабул, 6 августа, 2022, 17:55 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва на западе Кабула, сообщает 6 августа телеканал Al Arabiya.

Oxam Кабул

Взрыв произошёл на оживленной торговой улице. Обычно в этом районе собираются члены шиитской общины.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший депутат парламента Алишир Шахер сообщил о 12 погибших и 28 пострадавших при взрыве в Кабуле. Пока ни одна из группировок не заявила о причастности к взрыву.