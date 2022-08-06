Тюмень, 6 августа, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В Тюменской области резко увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из сообщения оперштаба 6 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе обнаружили 310 таких пациентов. При этом на 5 августа этот показатель составлял 217, а на 4-е — 129.

С начала пандемии в регионе выявили уже 194 718 случаев COVID-19. Выздоровели 189 тыс. человек.

Пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, нет. А из развёрнутых 51 койки свободно 25,5%.