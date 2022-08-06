Екатеринбург, 6 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Квинси Промес, отметившись забитым мячом в матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Урал» — «Спартак» (Москва), стал самым результативным игроком чемпионата России по футболу. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На данный момент на счету 30-летнего нидерландского нападающего московского «Спартака» 6 (4+2) очков по системе гол+пас. Второе место по результативности занимает хавбек «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян (5 очков).

«Спартак» выкупил Квинси Промеса 24 февраля 2021 года у амстердамского «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.