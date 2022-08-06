Херсон, 6 августа, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Информация о том, что замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гур скончался после покушения, не соответствует действительности. Об этом 6 августа заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил ТАСС.

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«Находится (Виталий Гур) в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации, — сказал собеседник агентства. — Смерть не подтверждаем».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Новой Каховке было совершенно покушение на заместителя Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура. Чиновник был госпитализирован в тяжелом состоянии.