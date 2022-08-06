6 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 17:37 — REGNUM Заявление члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что Запорожская атомная электростанция подверглась повторному обстрелу со стороны украинских боевиков, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Гидра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нацики неадекватные! Забыли уже про Чернобыль, видимо», — предполагает Black S.

Многие пользователи сомневаются, что украинские боевики вообще в курсе, что такое радиация и чего им всем будет стоить взрыв реактора атомной электростанции.

«Дебилы! Кто-нибудь, объясните этим умалишенным в Киеве, что от обстрелов АЭС может рвануть. Мало не покажется всем!» — предупреждает Константин А.

Некоторые комментаторы отмечают, что киевский неонацистский режим, в приступах агонии на фоне тотального проигрыша на фронте, очевидно, решил превратить Украину в одну большую зону радиоактивного заражения.

«Зеленский совсем разум потерял! Как можно атомную электростанцию трогать?! Немыслимо просто!» — возмущена Людмила К.

«Это всё неудивительно. ВСУ каждый день пытаются уничтожить страну всё больше и больше. В этом вся суть нацистов — они ненавидят людей. Отсюда и возникает угроза всему человечеству. Нацизм, фашизм должны быть уничтожены, все их последователи должны быть подвергнуты каре, иначе они всех нас в гроб загонят», — считает Полина Б.

Часть людей не понимает, почему при имеющихся фактах военного преступления и на фоне угрозы всему миру западные международные организации молчат и не предпринимают каких-либо действий, чтобы вразумить сошедший с ума нацистский режим на Украине.

«А Европа, судя по всему, совсем своей тупой башкой не думает, когда поддерживает вооружением и финансами киевский нацистский режим. В случае, если бандеровцы разбомбят АЭС, вся радиация на них пойдёт, и перемрут от неё пачками», — указывает Наталья С.

«Хорошо, что средства объективного контроля позволяют увидеть и зафиксировать, с какой стороны прилетало. Весь мир видит, что укры обстреливают и как. Необходимо такие факты выкладывать на всеобщее обозрение и требовать от международных организаций, чтобы они принудили поехавших нациков прекратить обстрелы АЭС», — призывает Ульяна Н.

Ряд пользователей указывает на то, что преступления украинских боевиков принципиально замалчиваются на Западе. Именно потакательство Украине со стороны западных стран может навлечь на весь мир угрозу радиоактивной катастрофы.

МАГАТЭ IAEA Imagebank

«А где же МАГАТЭ? Где европейские крикуны? К вам же прилетит радиоактивное облако! Интересно, вы и тогда будете поддерживать Зеленского, давать ему оружие, финансовую помощь оказывать?» — интересуется Елена З.

«Между тем секретариат ООН блокирует попытки представителей МАГАТЭ попасть на Запорожскую АЭС, причём без объяснения причин. ООН — реальная подпевала США и их марионеток. Как можно допускать обстрелы АЭС? Это ведь ударит по всему миру!» — удивляется Alexey S.

«Неужели нет даже малейшего понимания, чем это грозит в целом мировой экологии?!» — задаётся вопросом Эдик Б.

Напомним, 5 августа член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своём Telegram-канале о том, что Запорожская атомная электростанция подверглась повторному обстрелу со стороны украинских боевиков. Рогов отмечает, что снаряды на территорию ЗАЭС прилетели с противоположного берега Днепра, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.