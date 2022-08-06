Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Компания Warner Bros. Discovery смогла добиться списания 825 млн долларов в результате закрытия кинопроектов или отказа от разработки тех, что были запланированы прежним руководством. Списания распределены по студийному бизнесу компании, сетевому бизнесу и стримингам (HBO Max и Discovery+) и касались программ, которые уже были созданы или находились в производстве.

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«Ухудшение качества контента и списание средств на разработку стали результатом глобального пересмотра контентной политики после слияния», — отмечается в заявлении компании.

Данные внушительные цифры пока не касаются таких проектов, как экранизация комиксов «Бэтгерл», отмечает Kinonews.