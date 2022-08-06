Рамалла , , 17:33 — REGNUM Обнародованы уточенные данные о погибших в результате ударов Израиля в рамках операции «Рассвет» по сектору Газа. Как сообщает 6 августа Минздрав анклава, израильские удары унесли жизни, как минимум, 15 человек, еще 125 пострадали. Среди погибших — ребенок и две женщины.

Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС (сс) Osps7

Напомним, 5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. Новым витком вооружённого насилия в зоне палестино-израильского конфликта серьезно обеспокоены в Москве.

«С глубокой озабоченностью воспринимаем такое развитие событий, чреватое возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе. Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня», — сказано в официальном сообщении МИД РФ 6 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным минздрава прибрежного анклава, с 5 августа в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 13 палестинцев и еще 114 были ранены. Также указывается, что у больниц Газы имеются серьёзные трудности с оказанием медпомощи пострадавшим.

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