Москва, , 17:33 — REGNUM 6 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА встретится с воронежским «Факелом» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Фёдор Чалов Антон Зайцев

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Бахтиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Максим Мухин, Милан Гаич, Иван Обляков, Хорхе Карраскаль, Хесус Медина, Федор Чалов.

Главный тренер: Владимир Федотов.

«Факел»: Илья Свинов, Василий Черов, Аслан Дашаев, Ильнур Альшин, Кирилл Суслов, Сергей Божин, Роман Акбашев, Ираклий Квеквескири, Олег Дмитриев, Хызыр Аппаев, Георгий Гогнадзе.

Главный тренер: Олег Василенко.

В текущем сезоне 24-летний российский форвард Федор Чалов, выступая за ЦСКА, сыграл в трех турах РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Пари НН».

После трех стартовых туров ЦСКА, одержав две победы и набрав семь очков, расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с двумя очками идет на четырнадцатой позиции.