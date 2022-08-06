Донецк, , 17:27 — REGNUM В результате обстрела в Ясиноватой (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом 6 августа сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале.

ВСУ U.S. Army Europe

«В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая погиб мужчина 1942 года рождения, — отметил он. — Берегите себя и своих близких».

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Ясиноватую.

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