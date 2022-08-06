Кабул, 6 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на западе Кабула, есть погибшие и раненые. Об этом сообщают 6 августа местные источники.

Кабул

Взрыв прогремел в районе Пули-Сохта, где живут преимущественно шииты. Бывший депутат парламента Алишир Шахер сообщил о 12 погибших и 28 пострадавших.

«Тела погибших и раненых доставляют в больницу скорой помощи на полицейских машинах», — сообщает РИА Новости.

Пока ни одна из группировок не заявила о причастности к взрыву. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом районе Кабула произошёл также 5 августа. Сообщалось о восьми погибших.

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