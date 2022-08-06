Донецк, , 17:18 — REGNUM Населенные пункты Новобахмутовка и Железная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.20 — населенный пункт Валентиновка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять мин калибра 120 мм; 13.50 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Железная Балка: выпущено четыре мины калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой шесть снарядов.