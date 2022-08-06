Анкара, 6 августа, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Совместное решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переходе к расчётам за газ в национальных валютах положительно оценили читатели турецкого издания Haber7.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Так, один из комментаторов назвал эту договорённость «отличной сделкой». По его мнению, если Россия и Турция перейдут к рублю и лире, господство доллара и евро скоро закончится.

«Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас… Русские честнее, чем США и ЕС», — написал другой комментатор.

«Долой доллар!» — заявил пользователь tunctunc и добавил, что будущее — за Россией и Турцией.

Турция покинет круг США благодаря российскому президенту Путину, уверен ещё один читатель. Другой комментатор напомнил о решении Эрдогана нарастить сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива.

«Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, ещё всё впереди», — добавил читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Эрдогана прошли 5 августа в Сочи. Лидеры договорились о частичной оплате в рублях газовых поставок из России в Турцию.

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