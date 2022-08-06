Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:16 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области 6 августа произошло ещё одно смертельное ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Столкнулись два автомобиля. Погибли мужчина и женщина, находившиеся на заднем сидение «Рено». Водители обоих машин и ещё один пассажир «Рено» получили травмы, но выжили. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, также 6 августа в Нижнем Тагиле из-за столкновения двух автомобилей погибла 73-летняя женщина-пассажирка автомашины «ВАЗ». Серьёзные травмы получили 75-летний водитель этого автомобиля, имеющий стаж вождения 41 год, а также находившиеся там 46-летняя женщина ми 14-летняя девочка.

Кроме того, вечером 5 августа недалеко от Новосвердловской нефтебазы столкнулись Hyundai и Scania с полуприцепом «Тонар». Водитель легковой машины погиб. Он был пристёгнут ремнями безопасности и за восемь лет вождения не привлекался к административной ответственности.

Таким образом, за последнюю неделю июля и первую неделю августа в Свердловской области зафиксировано уже порядка 100 ДТП. Погибли не менее 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ГИБДД зафиксировала всплеск числа дорожных аварий в Свердловской области.