Донецк, , 17:15 — REGNUM Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций на юге Марьинки выбили силы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) при поддержке российской армии. Об этом 6 августа сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

«Военнослужащими… взята под полный контроль ферма на юге Марьинки, — отметил он. — Ранее с нее вёлся огонь по Александровке и Петровскому району».

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибра 155 мм.