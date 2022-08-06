Сочи, Краснодарский край, , 17:14 — REGNUM Помимо общения в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным, глава Чечни Рамзан Кадыров провел неформальную встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Обсудили вопросы, касающиеся наступательных действий войск РФ. Подробности 6 августа в своем телеграм-канале обнародовал телеграм-канал Кадырова.

Кадыров и Шойгу в Сочи Цитата RKadyrov_95

«Сергей Кужугетович высоко оценил работу сотрудников чеченских спецподразделений по освобождению от украинской оккупации Луганской и Донецкой Народных Республик. Меня очень радует, что успехи наших бойцов отмечаются на самом высоком уровне. Вместе с тем, в Чеченской Республике закончилось формирование трёх батальонов и полка Минобороны РФ. Пользуясь случаем, я поблагодарил Сергея Кужугетовича за помощь в формировании новых батальонов и оказанное доверие», — подчеркнул глава Чечни.

Что касается вопросов, касающихся наступательных действий войск РФ, Кадыров признался:

«Бывает так, что порой я тоже возмущаюсь от излишне деликатного подхода наших солдат, однако на деле все обстоит намного сложнее и серьёзнее. При зачистке территорий необходимо свести на минимум ущерб населенным пунктам, а также избежать жертв среди местного населения.

Украинская сторона в ходе боевых действий не брезгует ничем и старается причинить максимальный ущерб инфраструктуре. Подобный подход для нас неприемлем. Наша стратегия требует хорошей подготовки, грамотного подхода и, само собой, времени.

Нужно понимать, что это не война, а специальная военная операция, где есть конкретные цели, которых необходимо достичь. Если углубиться в эту тему, мы осознаём, насколько сложно руководить СВО и учитывать всё вплоть до мелочей», — пояснил Рамзан Кадыров.

Он также выразил уверенность, что российское командование весьма успешно справляется с этой большой ответственностью.

«Мы всецело поддерживаем политику Верховного Главнокомандующего Владимира Путина и убеждены, что победа будет за нами. Я благодарю Сергея Кужугетовича за плодотворную и познавательную встречу!», — резюмировал глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Сочи: руководитель северо-кавказской республики доложил о социально-экономической ситуации в Чечне. Отдельная часть встречи была посвящена бойцам из Чеченской Республики, которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего в Донбассе.

Кадыров заверил Путина в том, что команда Ахмата-Хаджи Кадырова готова «выполнить любой его приказ в любой точке земного шара. Общение прошло после переговоров российского лидера с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В начале августа 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль территорий Донецкой Народной Республики идёт по плану.

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