Лондон, , 17:13 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» в матче первого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 не смог обыграть аутсайдера чемпионата «Фулхэм». Основное время встречи, проходившей в Лондоне на «Крейвен Коттедж», завершилось со счетом 2:2.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Голы «мерсисайдцев» забили Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах на 64 и 80 минутах соответственно. В составе «дачников» дублем отметился форвард сборной Сербии Александар Митрович.

Желтые карточки получили футболисты «Фулхэма» Кенни Тете и Бобби Рид. На матче работала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли.

Составы команд:

«Фулхэм»: Родак, Тете, Адарабиойо, Рим, Робинсон, Кебано (Соломон, 66'), Рид (Даффи, 90'), Перейра (Кэрни, 89'), Пальинья, Митрович.

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Робертсон, Фабиньо (Милнер, 59'), Алькантара (Эллиотт, 51'), Хендерсон, Диас (Карвалью, 78'), Салах, Фирмино (Нуньес, 51').