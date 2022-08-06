Москва, 6 августа, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля в матче четвертого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над «Уралом» со счетом 2:0. Игра проходила в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Квинси Промес и Михаил Игнатов, а форварду сборной России Александру Соболеву удалось отдать две результативные передачи.

«Спартак», одержав третью победу подряд и набрав 10 очков, временно обошел «Зенит» и поднялся на первую позицию в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» без очков остался на последнем 16 месте в зоне вылета.